Тбилиси, 26 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Западное будущее Грузии «тесно» связано с состоянием здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Лидер ЕНД призвал зарубежных лидеров воздействовать на грузинские власти. По его мнению, они, заявляя о западных ценностях, якобы «в прямом эфире пытками убивают президента Саакашвили».

«Эти деяния уничтожают не только третьего президента страны, но и западное, доброе и светлое будущее этой страны. Хочу попросить наших международных партнёров, максимально сделать всё для того, чтобы страна не сошла с фундаментально важного для нас курса», — заявил Мелия.

Напомним, Саакашвили основал ЕНД в 2001 году и продолжает оставаться неформальным лидером партии. Сразу после его ареста 1 октября 2021 года экс-президент и его сторонники пытаются доказать, что он в крайне тяжелом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.