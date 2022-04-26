Челябинск, 26 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Челябинске жительницу Копейска осудили за мошенничество. Она устроилась педагогом в школу, получила деньги по программе «Земский учитель» и затем перестала ходить на работу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Суд установил, что дама представила поддельный диплом о высшем педагогическом образовании. А затем четверть отработала в школе учителем русского языка и литературы. Получить ей удалось миллион рублей, после чего она под разными предлогами не появлялась на рабочем месте и наконец была уволена.

​​​​​​​Подсудимая признала вину и возместила часть ущерба. Суд приговорил её к двум годам условно с полуторагодовалым испытательным сроком и обязал выплатить государству 900 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.