Кемерово, , 08:06 — REGNUM Спасатели нашли и подняли на поверхность тело горнорабочего, погибшего при прорыве водоотвода в шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе. Об этом 26 апреля рассказал источник в экстренных службах.

Шахта hangela

«Тело погибшего поднято из шахты на поверхность», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области по факту прорыва водоотлива в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» возбуждено уголовное дело.