Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 25 апреля перешёл в наступление сразу с открытия основной торговой сессии. По итогам дня он сильнее укрепился против единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 76,96 рублей впервые с июня 2020 года. По итогам дня рублевые пары потеряли больше 3%.

Пара доллар/рубль упала на 3,08%, до 73,12 руб., евро/рубль — на 3,73%, до 77,15 руб., фунт/рубль — на 3,85%, до 99,09 руб. Здесь можно выделить несколько факторов, которые оказали поддержку нацвалюте.

В ЕС заявили об отсутствии единства по введению новых санкций против нефтяного эмбарго. Европа согласна платить за газ через Газпромбанк.

Также поддержка ему пришла от общего ослабления евро против доллара США на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США.

Покупки рубля усиливались пиком налоговых платежей, который выпал на 25 апреля и продажей валютной выручки экспортерами.

С прошлой недели торговый объем увеличивается, но остается два раза ниже, чем до 24 февраля. Колебания курса рубля искусственно ограничены контролем за движением капитала, введенным центральным банком.

Участники рынка ожидают решения ЦБ России по ставке. Ожидается снижение ставки до 16% как минимум.

На фоне избыточного предложения долларов на валютном рынке рубль попытается обновить максимум против доллара на 71-72 руб. По евро просматривается уровень 75,30 руб.

Когда разница между долларом и евро достигнет спрэда в 2-3 рубля, стоит перекладываться в евро. При отскоке евро даст больше доходности, чем доллар.

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