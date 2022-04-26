Вена, , 08:05 — REGNUM План отказа от газа из России разрабатывается правительством Австрии, 25 апреля сообщил в социальных сетях австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Александер ван дер Беллен Bundespraesident.at

По его словам, Вене необходимо сделать такой шаг не только из-за специальной военной операции РФ на Украине, но и из-за «соображений по защите климата». Кроме того, Ван дер Беллен отметил, что обсуждал указанный вопрос с министром энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Они также подняли тему перехода на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля австрийский министр финансов Магнус Бруннер выступил против введения запрета на поставки российского газа в Австрию. По его мнению, последствия подобного решения ударят по Вене сильнее, чем по Москве.

Читайте также: Глава минфина Австрии выступил против введения эмбарго на российский газ