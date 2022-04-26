Донецк, 26 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 7:00 с позиций в населённом пункте Водяное был открыт огонь из миномёта по Куйбышевскому району Донецка. Выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские боевики.