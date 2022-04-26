Пермь, 26 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор по делу бывшего директора Пермского краевого центра «Муравейник» и его пособника. Первому фигуранту инкриминировали мошенничество с использованием служебного положения, а второму — пособничество в этом преступлении. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что экс-директор и преподаватель в 2017 и 2018 годы похитили более 270 тыс. рублей. Они составляли фиктивные финансовые документы, чтобы завладеть бюджетными средствами, предназначенными для организации обучающих мероприятий для детей.

Фигуранты частично возместили сумму ущерба. Суд учел это и назначил бывшему директору центра 400 тыс. рублей штрафа. Пособник оштрафован на 250 тыс. рублей. Осужденные обязаны возместить оставшуюся сумму материального вреда в размере 54 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.