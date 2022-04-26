Чита, , 08:01 — REGNUM Власти Забайкалья намерены усилить контроль за соблюдением противопожарных правил перед сезоном отдыха на природе. Подробности по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пожар

В связи с тем, что основной причиной пожаров является человеческий фактор, заместитель губернатора Забайкалья Александр Костенко поручил усилить контроль за соблюдением противопожарных мер.

«По пожарам прогноз непростой. К тому же, в ближайшее время предстоит ряд праздников, люди поедут на природу. Необходимо усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. Кроме того, один из самых опасных участков – свалки. Прошу обратить на это внимание глав всех муниципальных образований. Реагирование на ландшафтные и лесные пожары должно быть своевременным», — сказал Александр Костенко.

Минприроды региона предложило ряд мер для усиления борьбы с пожарами. В их числе – организация работы постов, патрульных, патрульно-маневренных групп с целью предупреждения возникновения ландшафтных пожаров и выявления виновных лиц.

Также глава Минприроды Сергей Немков предложил установить собственников земель или лиц, фактически использующих земельные участки, с которых произошли переходы ландшафтных пожаров на земли лесного фонда; организовать сходы граждан по разъяснению недопущения выжигания сухой травы в лесу на охотничьих угодьях общего пользования; организовать в районах Забайкалья станции технического обслуживания для прохождения технического осмотра пожарных машин, вахтовых автобусов и других автомобилей специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, выявляемость виновников пожаров повысилась в Забайкалье. На сегодняшний день выявлено 132 поджигателя. Из них 10 человек виновны в возникновении лесных пожаров, 122 – виновники пожаров травы.

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