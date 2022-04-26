Улан-Удэ, 26 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 135 807, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных –10 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 273 человека, в том числе 23 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3000 человек.