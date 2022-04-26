Хабаровск, 26 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае модернизируют оборудование связи и внедряют новые сервисы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, весной мобильный интернет стандарта LTE появился в посёлках Многовершинный Николаевского района и Горный Солнечного района, а также в селе Сусанино Ульчского района.

«Даже в условиях санкций работы по развитию телекоммуникаций в регионе продолжаются. Совместно с операторами связи мы корректируем планы, сохраняем качество услуг и прорабатываем возможности расширения», — пояснил и. о. министра цифрового развития и связи края Павел Микитас.

Отмечается, что в 2021 году операторами проведено около 180 мероприятий по развитию сетей связи, в том числе запуск базовых станций в новых населённых пунктах и улучшение покрытия сетей.

Доступом к интернету к 2030 году будут обеспечены все поселения с населением свыше 100 человек. А до конца 2024 года сети LTE покроют все населенные пункты численностью населения свыше 1000.

Как сообщало ИА REGNUM, село Красный Кут Спасского района в Приморье в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечили скоростным мобильным интернетом 4G. Теперь доступ к различным сервисам стал для сельчан гораздо быстрее.