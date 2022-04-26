Токио, 26 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Антироссийские санкции могут привести к нехватке моряков для международных грузовых и пассажирских линий, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные источники в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

По ее данным, на российских моряков ранее приходилось около 10% персонала гражданского флота. Их общее число оценивалось примерно в 198 тыс. человек. Они уступали по численности лишь гражданам Филиппин, которых на гражданском флоте на международных линиях насчитывалось более 252 тыс. Также 4% приходилось и на выходцев с Украины.

Теперь, отмечает издание, из-за ситуации вокруг Украины морякам стало сложней добираться в порты, где они могут поступить на суда. Также возникают проблемы из-за санкций против российского финансового сектора — морякам стало сложнее выплачивать заработную плату.