Южно-Сахалинск, , 07:58 — REGNUM На Сахалине в отношении двух жителей Охи возбуждено уголовное дело за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Рыба U.S. Fish and Wildlife Service

Читайте также: Тюменец пытался продать в Ростове-на-Дону рыбу, но попал под следствие

65-ти и 32-летнего мужчин подозревают в создании преступной группы для покупки, хранения и дальнейшей продаже занесённой в Красную книгу рыбы. При обыске у них обнаружили более 230 кг калуги.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону задержан житель Тюмени, пытавшийся продать на одной из ярмарок рыбную продукцию общей стоимостью немногим менее 500 тыс. рублей.