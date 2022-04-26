Кемерово, 26 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Кемерове специалисты приступили к расконсервации после зимы фонтана возле драмтеатра. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

Илья Середюк Расконсервация фонтана

«Специалисты демонтировали защитные конструкции, очистили чашу фонтана от мусора, проверили насосы, закрепили форсунки, — написал Середюк в своём телеграм-канале. — 1 мая запустим фонтан».

В конце мая – начале июня планируется закончить проверку и включить и другие фонтаны Кемерова.