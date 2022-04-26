Москва, , 16:32 — REGNUM ОБСЕ, как и другие международные институты, не в состоянии урегулировать конфликты на постсоветском пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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Антон Бредихин ОБСЕ, как международный институт, уже давно дискредитировал себя. Мы видим это не только на примере Карабаха, но и Донбасса. Там не один год присутствуют миссии ОБСЕ, а решения проблемы нет. Поэтому самые различные международные институты, которые думают, что пытаются урегулировать конфликтные ситуации на постсоветском пространстве, обречены на провал. В 2020 году нужно было уже окончательно закрыть проект ОБСЕ на территории Закавказья, так как он выступает проводником интересов Запада. Мы даже никак не можем получить объективную картинку происходящего от мониторинговых миссий ОБСЕ и от дипломатического переговорного процесса в её рамках. Организация уже давно фактически стала игрушкой в руках США. И ради реализации целей США группы ОБСЕ и заходят в тот или иной регион

Напомним, что 22 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал напрасной и бессмысленной деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.