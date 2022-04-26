Барнаул, , 07:50 — REGNUM Делегация Алтайского края завершила свою работу в рамках VIII выставки российских производителей и бизнес-миссии «РосЭкспоКрым», которая проходила 21–22 апреля в Симферополе.

Представители алтайского фонда МСП в Крыму Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Алтайский фонд МСП совместно с департаментом вдминистрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу и Алтайпищепромом, была организована деловая миссия, в которой приняли участие пять компаний края.

На стенде региона была представлена оздоровительная продукция на основе пантов, пантогематогена и других пантовых субстанций производства компании «Пантопроект», продукция безалкогольных напитков (фасованных и разливных) предприятия «Бочкари», фруктово-ягодная продукция от компании «АлтайПлод», произведённая на оборудовании «Технологии Без Границ».

Уже в первый день работы на выставке представители компании «Технологии Без Границ» и «АлтайПлод» вышли на соглашение с крымской компанией «Поля Янтарного». В рамках него запланировано создание Центра коллективного пользования в с. Янтарное Красногвардейского района Республики Крым по реализации совместного проекта в области сушки и экстракции фруктов, выращенных на полях крымского хозяйства. Предварительная стоимость проекта составляет 3 млрд рублей.

Также была достигнута договоренность с СПК «Радуга» на поставку оборудования ООО «Технологии Без Границ» для переработки, экстракции, сушки и производства фруктов, выращенных на полях крымского хозяйства.

Руководство научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма высказало заинтересованность в налаживании сотрудничества с компанией «Агроцентр» в части производства для нужд научного учреждения техники для посадки и сборки эфиромасличных культур. Достигнута договоренность об изучении возможности конструкторами алтайской компании изготовления необходимого оборудования на базе предприятия.

Специалисты компанией «Бочкари» вышли на сотрудничество с торговой сетью «ПУД», ведутся дальнейшие переговоры о перспективе расширения ассортимента (продукция безалкогольных напитков), а также с торговой сетью «Метро» об импортозамещении пива, безалкогольных напитков, энергетиков. Все предметные обсуждения будут проводиться в течение недели.

Также компания «Пантопроект» вернулась с выставки деловыми предложениями по поставкам пантовой продукции.

В ходе выставки между Алтайским фондом МСП и Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства Крыма заключено Соглашение о межрегиональном сотрудничестве, подписали документ соответственно руководители фондов – Антон Слободчиков и Владислав Ганжара. Также они обсудили вопросы формирования и продвижения положительного инвестиционного, промышленного, туристического, образовательного, социокультурного потенциала регионов, в том числе в рамках деятельности центров «Мой бизнес».

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