Абакан, , 07:49 — REGNUM Новая учебная неделя в абаканской школе № 31 и Хакасской национальной гимназии-интернате им. Н. Ф. Катанова стартовала 25 апреля с поднятия российского флага под торжественные звуки гимна страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Школы Хакасии присоединяются к патриотической акции по исполнению гимна и поднятию флага России r-19. ru

На торжественную линейку в школе № 31 города Абакана вышли около 500 обучающихся вместе с классными руководителями.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы дать старт новой школьной традиции: еженедельному выносу и поднятию Государственного флага Российской Федерации!», — подчеркнула присутствовавшая на линейке заместитель министра образования и науки Хакасии Елена Конева.

В Хакасской национальной гимназии-интернате им. Н. Ф. Катанова старт патриотической традиции дали директор Марина Сагатаева и заместитель министра образования и науки Хакасии Юрий Сагалаков. Учащиеся гимназии также исполнили гимн России. Завершила церемонию песня «Вперёд, Россия!» от юных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Сергей Кравцов 19 апреля на Всероссийском школьном историческом форуме в Москве заявил, что с 1 сентября 2022 года традиция подъёма флага и исполнения гимна будет внедрена во всех школах страны.

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