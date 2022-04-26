Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Последствия землетрясения Martin Luff

«Землетрясение произошло в точке с координатами 54,67° северной широты, 161,68° восточной долготы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 183 километрах к юго-западу от поселка Усть-Камчатск. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 11 километров. По предварительным данным, жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. Также не поступали обращения от граждан в экстренные службы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Аляске. Его очаг находится в 226 километрах от города Чигник на глубине 28 километров. Сведений о пострадавших не поступало.