Новосибирск, , 07:48 — REGNUM В Новосибирске военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют на День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

«Яркое световое представление состоится 9 мая на Михайловской набережной реки Обь. Артиллерийские залпы будут выпущены из 122-мм орудия Д-30, а фейверки «Вега» и «Ассоль» — из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КамАЗ», — уточнили в ЦВО.

Сейчас военнослужащие проводят тренировки на полигоне, отрабатывают навыки синхронного действия салютной батареи.