Оттава, 26 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Вопрос возвращения сотрудников посольства Канады на Украину «активно прорабатывается» канадским правительством, 25 апреля заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли в интервью телеканалу Global News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

По ее словам, Оттава должна убедиться в безопасности ситуации для своих дипломатов. Глава МИД подчеркнула, что возобновление работы дипмиссии станет «символическим жестом», демонстрирующим твердую поддержку Украины Канадой.

Кроме того, открытие посольства позволит вновь оказывать консульские услуги канадским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон собирается открыть свое посольство в Киеве в мае.

Читайте также: Джонсон назвал сроки открытия посольства Британии в Киеве