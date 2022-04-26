Чита, 26 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Площадь природных пожаров в Забайкалье уменьшилась, а виновников возгораний в сравнении с 2021 годом выявлено больше, сообщил министр природных ресурсов Сергей Немков. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Cameron Strandberg Пожар

«Пожароопасный сезон открыт в Забайкалье 21 марта. На сегодняшний день действующих лесных пожаров на территории края нет. За счет оперативности по обнаружению и тушению лесных пожаров площадь лесных пожаров 2022 года к уровню прошлого года меньше на 6%.

Также благодаря совместной работе органов государственного пожарного надзора и гослесинспекторов удалось повысить выявляемость виновников пожаров, однако считаем этот результат недостаточным. Напомню, Zабайкалье — единственный регион РФ, который выплачивает денежное вознаграждение за сообщение о виновниках природных пожаров. В этом году уже два человека воспользовались этой возможностью», — сказал Сергей Немков.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Забайкалью Вадим Рощин уточнил, что на сегодняшний день выявлено 132 поджигателя. Из них 10 человек виновны в возникновении лесных пожаров, 122 – виновники пожаров травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в целях своевременного реагирования на возникающие ландшафтные пожары, возможную угрозу перехода пожаров на населенные пункты и земли лесного фонда, на территорию Забайкалья из Красноярского АСЦ прибыл вертолет МИ-8.

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