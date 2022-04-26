Благовещенск, 26 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Деньги из федерального бюджета перечислят Амурской области на ремонт и строительство дорог. Транш будет дополнительным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе правительства региона.

Government-nnov.ru Ремонт дороги

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Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. На эти деньги в Амурской области планируют отремонтировать дороги Благовещенск — Гомелевка, Введеновка — Февральск, Завитинск — Поярково, Екатеринославка — Тамбовка - Константиновка и другие. План дорожных ремонтов в регионе будет скорректирован с учётом дополнительно поступившего финансирования. То, что деньги поступили в начале дорожного сезона, позволит завершить работы в срок, подчеркнул министр транспорта области Александр Зеленин.

«Областное правительство и региональный минтранс на постоянной основе ведут работу по привлечению федерального финансирования в дорожную отрасль региона. На дополнительные 1,5 миллиарда рублей приведем в норматив 75 км региональных дорог» — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Якутия получит из федерального бюджета один миллиард рублей. Эти средства будут дополнительными.