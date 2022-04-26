Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области подвергнут ремонту девять крупных участков трассы М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбургу). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ремонт дороги Government-nnov.ru

На ремонт дорожного покрытия Оренбуржье получит из федерального бюджета 5 млрд 114,9 млн рублей. Дополнительно 2 млрд 531 млн рубль направят на доведение дорог до норматива 50%.

«Регион получит больше 7,6 млрд на дорожную деятельность. Более 5,1 млрд из них — на реконструкцию стратегической магистрали на самарском направлении. В условиях перестройки логистических цепочек, ориентации на внутренний рынок товародвижения это очень важная работа. Кроме того, растет востребованность направлений внутреннего туризма. Трасса должна быть максимально удобной и безопасной, иметь высокую пропускную способность. Новые инвестиции в реконструкцию и обустройство дороги позволят Оренбуржью решить много ответственных задач», — сказал губернатор Денис Паслер.

Стоит отметить, в 2021 году трасса М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбургу) расширилась до четырех полос.

Решение о выделении финансов принято 25 апреля на заседании Правительства России. Общая сумма, которую решено выделить регионам дополнительно на дорожное строительство, составит 120 млрд рублей.