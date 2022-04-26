Токио, 26 апреля 2022, 07:31 — REGNUM Геймдизайнер и продюсер Сигэру Миямото объявил, что премьеру анимационного фильма на основе популярной серии видеоигр Super Mario Bros., в котором главного героя озвучит Крис Пратт, отложили на несколько месяцев. Об этом 26 апреля сообщает портал We Got This Covered.
Миямото пояснил, что картина выйдет на большие экраны не в декабре 2022 года, а весной 2023-го. «Посоветовавшись с Крисом-саном, моим партнером в Illumination по фильму Super Mario Bros., мы решили перенести глобальный релиз», — сообщил Миямото.
Он добавил, что в японский прокат лента выйдет 28 апреля, а в кинотеатрах США её начнут показывать 7 апреля 2023-го. Продюсер принёс «глубочайшие извинения» фанатам и пообещал, что ожидание будет того стоить.
Напомним, о том, что Крис Пратт озвучит Марио в будущей экранизации стало известно в сентябре 2021 года. В проекте также участвуют Аня Тейлор-Джой, которая исполнит роль принцессы Пич, и Чарли Дэй (сыграет брата Марио Луиджи).
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