Токио, , 07:31 — REGNUM Геймдизайнер и продюсер Сигэру Миямото объявил, что премьеру анимационного фильма на основе популярной серии видеоигр Super Mario Bros., в котором главного героя озвучит Крис Пратт, отложили на несколько месяцев. Об этом 26 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Super Mario Joseph Redfield

Миямото пояснил, что картина выйдет на большие экраны не в декабре 2022 года, а весной 2023-го. «Посоветовавшись с Крисом-саном, моим партнером в Illumination по фильму Super Mario Bros., мы решили перенести глобальный релиз», — сообщил Миямото.

Он добавил, что в японский прокат лента выйдет 28 апреля, а в кинотеатрах США её начнут показывать 7 апреля 2023-го. Продюсер принёс «глубочайшие извинения» фанатам и пообещал, что ожидание будет того стоить.

Напомним, о том, что Крис Пратт озвучит Марио в будущей экранизации стало известно в сентябре 2021 года. В проекте также участвуют Аня Тейлор-Джой, которая исполнит роль принцессы Пич, и Чарли Дэй (сыграет брата Марио Луиджи).

