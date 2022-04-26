Чита, , 07:30 — REGNUM Известие о том, что президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в стране десятилетием науки и технологий, приветствует ректор Забайкальского государственного университета, депутат городской Думы Читы Сергей Иванов. Он выразил уверенность, что данное решение откроет еще больше перспектив в области создания научных программ, направленных на развитие нашей страны, усиление ее экономической мощи и повышение качества жизни населения.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

«Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций ЗабГУ ориентирована на создание новых знаний и технологий для внедрения в экономику и социальную сферу Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и страны в целом. Красной нитью сквозь цели и перспективы программ, разработанных вузом, проходит задача развития человеческого капитала.

Осуществляется продвижение научных продуктов ЗабГУ и совершенствование системы стратегического партнёрства университета с органами государственной власти, индустрией региона. Деятельность ученых Забайкальского государственного университета уже сегодня полностью соответствует основным задачам Десятилетия науки и технологий. Забайкальский госуниверситет готов и дальше трудиться и развивать науку на благо Забайкалья и России», — отметил Сергей Иванов.

Известно, что под руководством Дальневосточного отделения РАН находятся 36 научных институтов, в которых работают около 7 тысяч человек, научными исследованиями занимаются в отраслевых институтах и высших учебных заведениях региона.

На острове Русский по поручению главы государства появится инновационный научный технологический центр. Масштабный проект технологической долины создаётся для размещения R& D-центров, опытно-промышленных производств ведущих технологических компаний, высокотехнологичный и наукоёмкий бизнес которых связан с Дальним Востоком и странами Азии.

Труды учёных используются в различных сферах. Например, представители научного сообщества по запросу региональных Минсельхоза и Минприроды в 2022 году приступят к рыбохозяйственным исследованиям для определения возможности ведения промышленного рыболовства на отдельных водных объектах, относящихся к бассейну реки Амур. А наработки сотрудников научно-исследовательского института ветеринарии Восточной Сибири, их опыт селекционной деятельности в животноводстве помогают улучшить племенные показатели сельхозживотных в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в стране десятилетием науки и технологий, сообщается на сайте Кремля. Согласно документу, основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.

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