Копейск, Челябинская область, , 07:30 — REGNUM В Копейске Челябинской области под суд отдан 18-летний мастер по ремонту электробытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уголовное дело ru.torange.biz

Гражданину вменяют мошенничество. По данным следствия, он ремонтировал телевизор 65-летнего человека и выманил у него 53 тыс. рублей под предлогом необходимости удаления 326 сетевых вирусов. При этом в реальности проблема слабого звука, с которой обратился клиент, была в настройках и не требовала большой оплаты.

Затем обвиняемый настроил звук телевизора и ушёл. Уголовное дело скоро рассмотрит Копейский городской суд.