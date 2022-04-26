Село Черниговка, Приморский край, 26 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Прокуратура Черниговского района проверила соблюдение требований законодательства при реализации нацпроекта «Культура» и выявила нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Нацпроекты

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В рамках реализации национального проекта между детской школы искусств и ООО «Евразийское Торговое Агентство» был заключен муниципальный контракт на капремонт здания школы. Срок выполнения истек в августе 2021 года, однако подрядчиком в установленный срок ремонтные работы не завершены, условия контракта не исполнены.

Прокуратура Черниговского района внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам судебного рассмотрения должностное и юридическое лица привлечены к штрафу на общую сумму 180 тыс. рублей.

Выявленные прокурором нарушения устранены, работы по контракту подрядчиком выполнены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге выявлен картельный сговор при реализации национального проекта «Образование».