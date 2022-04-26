Банги, 26 апреля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Закон, разрешающий использовать криптовалюту в Центральноафриканской Республике, принят парламентом страны 25 апреля, передает радиостанция Ndeke Luka.

ЦАР

Журналисты сообщают, что в ближайшее время Центральный банк страны утвердит финансовый механизм обращения цифровой валюты. Также отмечается, что документ сделал ЦАР первой страной в центральноафриканском регионе, легализовавшей хождение криптовалюты.

Министр цифровой экономики, почты и телекоммуникаций ЦАР Жюстен Гурна-Зако, который выступил на заседании парламента, заявил, что соседние с республикой Камерун, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Республика Конго тоже «находятся на пути разрешения» оборота цифровой валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава минфина Черногории Милойко Спайич объявил о создании в республике управления по блокчейну и криптовалютам.