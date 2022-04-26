Веллингтон, 26 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 6 380 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 внутри страны, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

По его данным, 1667 случаев выявили в городе Окленде, где по-прежнему находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальные случаи заражения зафиксированы во всех регионах Новой Зеландии. Также 62 инфицированных выявили при въезде в страну.

При этом в ведомстве считают, что заболеваемость COVID-19 в стране продолжит снижаться. В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 508 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 16 помещены в палаты реанимации.