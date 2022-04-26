Вашингтон, 26 апреля 2022, 07:23 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, в ходе встречи 25 апреля обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг Ирана и Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.
В заявлении Белого дома отмечается, что Соединённые Штаты «понимают озабоченность Израиля угрозами его безопасности», в первую очередь исходящими со стороны Ирана.
В ходе встречи также обсуждались развитие отношений Израиля с ключевыми странами Индо-Тихоокеанского региона и проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Отмечается, что стороны высказались за «необходимость продолжать поддерживать» Киевский режим.
Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей зарубежных стран выступает против возможного участия их страны в военном конфликте России и Украины.
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