Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, в ходе встречи 25 апреля обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг Ирана и Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

Джейк Салливан Usembassy.gov

В заявлении Белого дома отмечается, что Соединённые Штаты «понимают озабоченность Израиля угрозами его безопасности», в первую очередь исходящими со стороны Ирана.

пресс-служба Белого дома «Была достигнута договорённость и далее укреплять текущую координацию в рамках американо-израильской стратегической консультативной группы, безопасность и дипломатическое сотрудничество с другими региональными партнёрами».

В ходе встречи также обсуждались развитие отношений Израиля с ключевыми странами Индо-Тихоокеанского региона и проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Отмечается, что стороны высказались за «необходимость продолжать поддерживать» Киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей зарубежных стран выступает против возможного участия их страны в военном конфликте России и Украины.

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