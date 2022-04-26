Чита, , 07:23 — REGNUM Забайкалье с 3 по 6 мая готовится к проведению акции «Вахта Героев Отечества», в рамках которой регион посетят девять Героев России: Владимир Алимов, Валерий Куков, Руслан Кокшин, Николай Кравченко, Игорь Родобольский, Игорь Тарелкин, Евгений Тарелкин, Владимир Шарпатов и Олег Щепетков.

Акция «Вахта Героев Отечества» Правительство Забайкалья

Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект разработан и реализуется Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация Героев» при активной поддержке и участии администрации Президента России и Общественной палаты РФ. В Забайкалье акция состоится впервые.

«Организатором мероприятия также стала региональная общественная организация «Ратник», проект «Поколение уверенного будущего». На территории Забайкалья пройдет более 20 мероприятий: встречи с учащимися и общественностью, ветеранами спорта и юными спортсменами. Все это не смогло бы состояться без поддержки губернатора региона, администрации города Читы и неравнодушных забайкальцев. Благодарю коммерческие организации за помощь и интерес к проекту», — сказал руководитель проекта «Поколение уверенного будущего», организатор акции Юрий Юрманов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вахта Героев Отечества» проводится в каждом федеральном округе страны. Впервые акция состоялась в ноябре 2012 года в городе Рязани.

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