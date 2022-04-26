Омск, , 07:21 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава исполнительного органа власти в Узбекистане – прим. ред.) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев 25 апреля подписали соглашение о сотрудничестве.

Губернатор Омской области Александр Бурков (слева) и хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев Оmskportal. ru

Как сообщили ИА REGNUM в омском правительстве, документ закрепляет сотрудничество областей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.

Сотрудничество оценивается как перспективное для омских производителей сельхозтехники. Омские предприятия регулярно поставляют в Узбекистан селекционную технику, посевные комплексы, культиваторы. Джизакской области необходимы картофелеуборочные машины. Решение проблемы готов предложить Омский экспериментальный завод.

Омский губернатор подчеркнул, что стороны договорились и о возможных поставках семян высшей репродукции. Интересна Джизакской области и тема сои.

«Со стороны Джизакской области нам интересны поставки бахчевых, фруктов, овощей, и здесь мы в процессе нашей рабочей встречи договорились о необходимости рассмотрения глубокой переработки тех культур, которые сегодня производятся на территории Узбекистана», — подчеркнул Бурков.

«Будем искать партнёров и инвесторов и в этом направлении тоже двигаться», — добавил он.

Плюсом подобных проектов является обеспечение региона овощами и более низкие цены на них для конечных потребителей. В облправительстве подсчитали, что импорт овощей и фруктов из Узбекистана в Омскую область в 2021 году составил 217,7 тыс. долларов США. Потребность региона в данной продукции – не менее 50 тыс. тонн.

Также регионы планируют сотрудничество, касающееся совместных программ и проектов в области высшего образования. В перспективе в Джизакской области могут открыть представительств Омского государственного технического университета.

Напомним, омская делегация в настоящее время работает в Ташкенте.

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