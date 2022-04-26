Новосибирск, 26 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Новосибирске расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении четырёх жителей Самары и одного местного жителя. Их обвиняют в похищении 18-летней знакомой и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Meelimello Похищение

Установлено, что вечером 3 марта 2022 года группа лиц в возрасте от 36 до 73 лет на парковке в Советском районе Новосибирска насильно посадили 18-летнюю знакомую из Самары в машину и увезли её в родной город, где несколько дней насильно удерживали и требовали передать принадлежащую ей долю в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей. 8 марта девушке удалось убежать через окно. Она вернулась в Новосибирск и обратилась с заявлением в СКР.

Сейчас фигуранты задержаны, в местах их проживания проведены обыски, изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру. Также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую. Один из фигурантов дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались. Четверо взяты под стражу, 73-летняя женщина отправлена под домашний арест. Расследование продолжается.