Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Самолёт, принадлежащий компании-производителю энергетических напитков Red Bull, разбился в американском штате Аризона. Об этом 25 апреля сообщил телеканал CBS News.

Самолет (сс) Maklay62

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Элоя при выполнении трюка с обменом пилотами в воздухе, во время движения самолётов. Два пилота попытались поменяться воздушными судами, но потеряли управление над самолётами.

Федеральное авиационное управление США уточнило, что происшествие обошлось без пострадавших и погибших. Пилот потерпевшего крушение самолёта успел катапультироваться и благополучно приземлился с помощью парашюта. Пилот второго самолёта сумел восстановить контроль над воздушным судном и совершил посадку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении легкомоторного самолёта при взлёте с территории продуктовой фабрики в американском штате Джорджия.

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