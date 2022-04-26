Чита, 26 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 26 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 932 (+34 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 588 пациентов (+46 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2665 человек (+2 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В моногоспиталях проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 24 человека (-1 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 332 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

Читайте также: В Забайкалье за последние сутки не было смертей от COVID-19