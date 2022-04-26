Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Консоль Sony PlayStation 5 в ближайшее время получит поддержку новой графической функции. Об этом 26 апреля сообщает портал Kotaku.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

В очередном объявлении Sony дала понять, что у PS5 появится поддержка технологии Variable Refresh Rate (VRR, переменная частота обновления), которая позволяет телевизору регулировать частоту обновления экрана в зависимости от частоты на выходе игровой консоли или ПК.

В компании сообщили, что VRR заработает на PlayStation 5 после очередного обновления, релиз которого состоится «на этой неделе». Sony также отметила, что функция будет работать только на телевизорах и мониторах, совместимых с HDMI 2.1 VRR.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что PlayStation добавит три новых уровня в сервис подписки PS Plus. Ожидается, что жители региона ЕС получат к ним доступ 22 июня 2022 года.

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