Оренбург, 26 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади В. И. Ленина начали репетировать театральное представление в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Репетиция театрализованного представления

Первая репетиция состоялась 25 апреля. В ней приняли участие артисты, воспитанники творческих коллективов, студенты вузов и ссузов города. В общей сложности в мероприятии участвовали 1600 человек.

Напомним, в 2022 году парад и театральное представление пройдет в традиционном формате. На площади уже почти готовы трибуны и сцена.

Ранее чиновники анонсировали репетиции и ограничение движения транспорта в центральной части Оренбурга.