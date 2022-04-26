Тегеран, 26 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 25 апреля заместитель начальника таможенной службы Ирана по правовым вопросам объявил, что 468 килограммов наркотических веществ были конфискованы в округе Мирджаве провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Предполагаемая партия наркотических веществ проникла в округ Мирджаве (провинция Систан и Белуджистан) из Пакистана», — сообщила Фариде Зубейди.

По ее словам, сотрудникам таможни Шахида Раджаи удалось конфисковать 1440 литров (468 кг) наркотических веществ, помещенного в галлоны дистиллированной воды. Иранский представитель также отметил, что контрабандисты пытались переправить груз в Объединенные Арабские Эмираты через южные воды Ирана.

В другом месте своего выступления она подчеркнула, что в последние дни разведывательные силы Исламской Республики Иран (ИРИ) изъяли ещё 850 килограммов наркотических веществ в провинции Западный Азербайджан.