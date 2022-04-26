Тегеран, 26 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. 25 апреля глава Ирано-турецкой торговой палаты заявил, что экспорт Ирана в Турцию вырос на 141% и достиг $6,1 млрд за последний персидский год (март 2021 — март 2022), хотя в предыдущие годы наблюдались более высокие показатели. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мехрдад Саадат заявил агентству Mehr, что внешняя торговля Ирана в прошлом персидском году росла, однако это не должно мешать бизнесу двигаться еще дальше.

Саадат отметил, что торговля Ирана с Турцией достигла хороших показателей, при этом за последние годы объем деловых операций составил 21 миллиард долларов. Он подчеркнул, что у ирано-турецкой торговли достаточно возможностей для дальнейшего роста.

Чиновник также упомянул о внешнеторговом обороте Турции в размере 300 миллиардов долларов в 2021 году, отметив, что у страны есть большие преимущества, которыми может воспользоваться частный сектор Ирана.