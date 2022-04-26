Вашингтон, 26 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Соглашение о покупке компании Twitter американским предпринимателем Илоном Маском решил поддержать основатель и бывший генеральный директор социальной сети Джек Дорси. Об этом он сообщил 25 апреля в своем микроблоге.

Brian Solis Джек Дорси

Дорси выразил сожаление, что ресурс, являясь публичной организацией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. Он также считает правильным планы Маска превратить в Twitter непубличную компанию, что позволит продавать или обменивать акции только в частном порядке.

Основатель соцсети полагает, что она должна стать «общественным благом» и Илон Маск — единственный, кто может справиться с такой задачей. Кроме того, Дорси одобрил намерение нового владельца Twitter «создать максимально надежную и широко инклюзивную платформу». Он добавил, что такую же цель преследовал нынешний гендиректор организации Параг Агравал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters, со ссылкой на Парага Агравала на внутреннем совещании Twitter, распространило информацию о том, что новое руководство еще не сформулировало стратегию развития этой социальной сети.