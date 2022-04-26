Хабаровск, 26 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В одном из жилых районов Хабаровска местные жители, а затем зоозащитники и полиция обнаружили горы собачьих костей. Установлено, что останки четвероногих оставили после себя вьетнамцы, которые проживают в общежитии по соседству.

Собака на цепи

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По информации DVHAB. ru, двор, в котором обнаружили останки, находится на улице Локомотивной, 14б. По всей территории раскиданы кости, черепа, челюсти и другие фрагменты тел животных. Рядом с участком находится строение, в котором, предположительно, и готовились блюда из мяса собак. На прошедших выходных вьетнамцы устроили пикник — жарили шашлык и предлагали местным детям.

Люди рассказали, что собак привозят регулярно и просто сдают на убой. Все об этом знают, но сделать ничего не могут. Пока активисты-зоозащитники дожидались полицию, увидели и другие страшные вещи: в небольшом сарае подвесной крюк, собачьи экскременты и горы костей. Предположительно, именно в этом помещении забивают животных.

Полицейские опросили свидетелей, собрали все видео и фото в качестве доказательства. Криминалистами были собраны останки животных, которые отправятся на экспертизу. Все материалы передадут участковому для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана предложил ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, которое привело к гибели.