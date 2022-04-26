Тегеран, , 07:08 — REGNUM Завершение проекта запуска морской буровой установки Sahar 2 на месторождении Ресалат является еще одним шагом по увеличению производственных мощностей Иранской морской нефтяной компании в операционной зоне Лаван, сообщает иранское агентство 25 апреля.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Морская буровая установка Sahar 2 была доставлена в район эксплуатации Харг после успешной работы по замене электрических погружных насосов (ESP) скважины ARK-1.

Некоторое время назад скважина ARK-1 нефтяного комплекса Resalat была выведена из эксплуатации из-за отказа ESP. После усилий, предпринятых должностными лицами месторождения Ресалат, морская буровая установка Sahar 2 была размещена рядом с платформой DP с целью осуществления ремонта.

Операция была проведена на фоне жестоких санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана, что является еще одним признаком возможностей иранских экспертов, которые всегда пытаются превратить препятствия в возможности.

Исламская Республика Иран уже много лет страдает от незаконных санкций со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Западные державы пытаются оказать давление на иранцев, чтобы они приостановили свою мирную ядерную программу.