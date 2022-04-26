Петропавловск-Камчатский, , 07:05 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые пытались подкупить старшего государственного инспектора пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Подсудимые в обед 10 октября дали сотруднику погрануправления взятку в сумме 25 тыс. рублей. За подкуп они рассчитывали вернуть 100 кг красной икры, изъятой из незаконного оборота.

Суд приговорил взяткодателей к штрафу в сумме 500 тыс. рублей с каждого.

Как сообщало ИА REGNUM, Бывший заместитель начальника ФКУ ЛИУ-10 (лечебно-исправительное учреждение – прим. ред.) УФСИН России по Омской области обвиняется во взяточничестве.