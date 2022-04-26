Тегеран, , 07:06 — REGNUM Силам Ирана и Афганистана удалось снять напряженность в пограничном районе Ислам-Калех, заявил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 апреля.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Этот район, расположенный к западу от афганской провинции Герат, был закрыт в результате роста напряженности между пограничниками двух стран. Напряженность началась после того, как иранские пограничники призвали афганцев приостановить строительство дороги.

Представитель действующего министерства обороны заявил: «Политика министерства ясна. Мы не равнодушны и не будем равнодушны к нашим границам. Напряженность возникла из-за недоразумения, которое теперь разрешено».

Местные источники сообщают, что строительство дороги на данный момент приостановлено, причём представители Афганистана и Ирана должны провести переговоры по данному вопросу.

Тем временем специальный представитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил, что афганские пограничники приступили к строительству дороги в пограничном районе Ислам-Калех без предварительной координации.