Тегеран, 26 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. 25 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что присутствие США и НАТО в Афганистане не дало никаких результатов, кроме разрушений и убийств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В ходе отдельных встреч президент Ирана Ибрагим Раиси принял верительные грамоты новых послов Латвии и Армении в Тегеране.

Во время встречи с новым аккредитованным послом Латвийской Республики в Тегеране Петерисом Вайварсом президент заявил, что присутствие США и НАТО в Афганистане не принесло никаких результатов, кроме разрушений и убийств.

«Иран выступает против любого шага, который приведет мир к односторонности и войне», — отметил он.

Указав на давние отношения между Ираном и Латвией, Вайварс заявил, что Латвия заинтересована в расширении отношений с Исламской Республикой на основе взаимопонимания и дружбы в целях обеспечения интересов двух государств.