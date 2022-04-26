Тегеран, 26 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. 25 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул важность укрепления отношений с Непалом в экономической, политической и культурной областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент сделал это заявление на встрече в Тегеране с новым аккредитованным послом Непала в Тегеране Тапасом Адхикари.

Раиси упомянул о культурных общностях между Ираном и Непалом, которые, по его мнению, могут послужить основой для дальнейшего расширения отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Новый посол Непала, со своей стороны, выразил готовность своей страны к развитию отношений с Исламской Республикой Иран.

Также на встрече с новым послом Бурунди в Тегеране Джерардом Нтахорвароем Бикебако президент Ирана заявил, что внешняя политика Ирана основана на расширении отношений с миром, в частности с африканским континентом.