Президент Ирана призвал к укреплению отношений с Непалом
Тегеран, 26 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. 25 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул важность укрепления отношений с Непалом в экономической, политической и культурной областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Президент сделал это заявление на встрече в Тегеране с новым аккредитованным послом Непала в Тегеране Тапасом Адхикари.
Раиси упомянул о культурных общностях между Ираном и Непалом, которые, по его мнению, могут послужить основой для дальнейшего расширения отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Новый посол Непала, со своей стороны, выразил готовность своей страны к развитию отношений с Исламской Республикой Иран.
Также на встрече с новым послом Бурунди в Тегеране Джерардом Нтахорвароем Бикебако президент Ирана заявил, что внешняя политика Ирана основана на расширении отношений с миром, в частности с африканским континентом.