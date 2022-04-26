Тегеран, , 07:09 — REGNUM 25 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что укрепление отношений между Ираном и Эстонией проложит путь для расширения международного взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси сделал это заявление на встрече с новым послом Эстонии в Тегеране Анелли Кук. В связи с этим иранский президент призвал совместную экономическую комиссию продолжить свои усилия по развитию двустороннего экономического сотрудничества.

«Иран и Эстония обладают различными возможностями для сотрудничества в политической, экономической и торговой областях», — отметил он, призвав приложить усилия для надлежащей реализации этих возможностей.

Между тем, Кук упомянул о 30-летии установления дипломатических отношений между Эстонией и Ираном. Он также заявил, что Эстония заинтересована в расширении всесторонних отношений с Исламской Республикой.