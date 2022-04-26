Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбурге женщина с младенцем забаррикадировалась в квартире многоэтажки. Она угрожала жизни и здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Высотный дом

Инцидент произошел 25 апреля. Женщина проживает на 15-м этаже доме. Она грозилась скинуть ребенка.

На место выезжали медики, полиция и психологи. Оренбурженку более пяти часов уговаривали открыть дверь. Уже вечером горожанка поддалась на уговоры и впустила мужа в квартиру.

Пострадавших нет. Устанавливаются причины неадекватного поведения женщины.