Тегеран, , 07:09 — REGNUM 25 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 996, причем за последние сутки от смертельного вируса погиб 21 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 21 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 996», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1077 новых случаев заражения, при этом 180 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 969 470 пациентов из общего числа 7 217 117 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1031 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 280 163 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 478 369 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.