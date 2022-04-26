Тегеран, , 07:11 — REGNUM Иран и ЕС разделяют мнение о том, что длительный перерыв не отвечает интересам переговоров в Вене по снятию санкций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, отметив, что переговоры вскоре возобновятся. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 апреля.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Выступая на еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде выразил надежду, что демонстрации в честь Всемирного дня Палестины пройдут по всему миру в большем масштабе, чем в прошлом.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров в австрийской столице, Хатибзаде заявил, что вопросы между Ираном, ЕС, Россией и Китаем уже решены, однако остались нерешенными некоторые вопросы между Ираном и США.

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан разделили мнение о том, что продолжение текущего перерыва в переговорах не отвечает интересам участников. Было бы уместно возобновить переговоры как можно скорее», — отметил пресс-секретарь, ссылаясь на недавний телефонный разговор между представителями Ирана и ЕС.