Тегеран, , 07:10 — REGNUM Провинция Гилян на севере Ирана требует развития инфраструктуры, чтобы заложить основу для расширения экономического сотрудничества между Ираном и евразийским рынком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 апреля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что иранский парламент одобрил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран почти 3 года назад, отсутствие надлежащей инфраструктуры негативно сказалось на использовании этой возможности.

ЕАЭС как экономический блок состоит из пяти государств-членов, включая Армению, Россию, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Население союза составляет около 183 миллионов человек. Организация занимает первое и второе места в мире по добыче нефти и газа соответственно, а также четвертое место по производству электроэнергии.

Экономические аналитики придерживаются мнения, что соглашение между ЕАЭС и Ираном является проверкой возможностей иранской инфраструктуры, когда речь заходит о проведении торговых операций с мировыми рынками.

Провинция Гилян имеет сухопутные, железнодорожные и морские границы, а также зону свободной торговли и порты. Северная провинция считается частью коридора Север-Юг, поэтому она может сыграть ключевую роль в экспорте иранских товаров в другие прибрежные государства Каспийского моря и страны Евразии. Тем не менее, в настоящий момент в стране появилась необходимость масштабного развития торговой инфраструктуры.